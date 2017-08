Anne Marivin et Patrick Mille dans L'héritière ce jeudi sur France 3.

Le réalisateur Alain Tasma aborde dans le téléfilm L'héritière le délicat sujet du deuil au sein d’une famille. Ou comment une mère de famille quadragénaire va, du jour au lendemain, se trouver confrontée aux prédateurs du monde de l’industrie et se battre envers et contre tous.

Rediffusion ce jeudi 3 août en première partie de soirée sur France 3.

Scénario Murielle Magellan, Jean Chavot.

Avec Anne Marivin (Ana Keller), Patrick Mille (David Landri), Alice Isaaz (Chloé), Zacharie Chasseriaud (Sacha), Patric Descamps (Léon), Christopher Buchholz (Karl), Laurent Saint-Gérard (Bardin), François Civil (Guillaume), Thierry Hancisse, de la Comédie Française (Xavier Tesson).

Afin d'empêcher la fusion de l'entreprise de fusils de son mari, Philippe Keller, tué accidentellement au cours d'une partie de chasse, Ana Keller, belle femme d'une quarantaine d'années, prend la tête de ce fleuron des "faiseurs de fusils" stéphanois. Cette société était sur le point de fusionner avec celle de David Landri. A la suite de tous ces bouleversements, l'univers d'Ana explose. Au risque de tout perdre, son obsession à vouloir tout contrôler l'isole de ses proches et de ses enfants : Sacha, 16 ans, et Chloé, 22 ans. Cette dernière lui tournera le dos au moment où Ana aura le plus besoin d'elle. Dans un monde d'hommes qui ne lui fera aucun cadeau, Ana va devoir se battre...

Ci-dessous, la bande-annonce lors de la première diffusion, en 2015 :