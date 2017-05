Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal sur scène : rediffusion samedi 3 juin sur France 2.

La pièce de Laurent Ruquier "Je préfère qu'on reste amis" était retransmise en direct sur France 2 le mardi 26 mai 2015 à 20h55, avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal. Devant 5.1 millions de téléspectateurs.

Rediffusion samedi 3 juin à 21 heures, là encore sur France 2.

La fleuriste Claudine (Michèle Bernier) – Cloclo pour les intimes – et Valentin (Frédéric Diefenthal) sont amis depuis quelques années. Mais, car il y a un mais, Claudine ne veut plus garder secret l’amour qu’elle éprouve pour son très cher ami Valentin. Alors, c’est décidé, elle va lui déclarer sa flamme. Malheureusement, Valentin ne l’aime pas, en tout cas pas d’amour ; c’est pourquoi tergiversant quelque peu, et pour minimiser son « non amour », il rétorque d’un « Je préfère qu’on reste amis ». La réponse tombe comme un couperet. Elle est humiliante et va être le déclencheur de maints rebondissements et révélations.

Crédit photo © Bernard Richebé.