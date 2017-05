Résultats de l'Eurovision : les meilleures performances françaises depuis Marie Myriam.

Jour J pour la finale du concours Eurovision de la chanson en Ukraine.

Si tout le monde se souvient que Marie Myriam est la dernière représentante de la France à avoir remporté le concours, moins de personnes se remémorent que notre pays a fini deux fois d'affilée à la deuxième place dans les années 90.

Depuis 1991, la France n'a plus décroché un podium, mais a terminé trois fois à la quatrième position. Et pas un seul top 5 depuis 2002...Amir l'a frolé l'an dernier, en terminant 6ème.

En 1990, Joëlle Ursull fait sensation avec son White & Black Blues signé Gainsbourg. La jolie Guadeloupéenne loupe la première place, le concours étant remporté par l'Italien Toto Cutugno. L'année suivante, la France envoie une des plus belles chansons présentées à l'Eurovision toutes années confondues : Le dernier qui a parlé, d'Amina. Rageant, la victoire échappe d'un cheveu à la chanteuse, ex aequo en nombre de points avec la gagnante scandinave. Pour les départager, est pris en compte le nombre de notes maximales (12 puis 10 points) attribuées à chacune d'entre elles. Précision : durant ces années, les pays de l'Est sont très peu représentés, voire quasiment pas. En 1993 (merci Wikipedia), Bosnie, Croatie, Slovénie sont présents et Patrick Fiori réalise une brillante 4ème place avec Mama Corsica. De nouveau une 4ème position finale en 1995 avec Il me donne rendez-vous, chanté par Nathalie Santamaria. Qui s'en souvient ?...Le bloc de l'Est s'est alors élargi : Russie, Bosnie-Herzégovine, Hongrie, Pologne, Croatie, Slovénie sont en lice.

Il faut ensuite attendre 2001 pour retrouver la France dans le quarté de tête, malgré une nette hausse du nombre de pays de l'Est. La canadienne Natasha St Pier est 4ème avec Je n'ai que mon âme, réel tube ici. Et l'année d'après, 5ème place pour Sandrine François avec Il faut du temps.

Depuis, un seul top 10 : en 2009 avec Patricia Kaas, alors 8ème. Et la pire contre performance : 2 points pour les Twin Twin l'année dernière, tout au fond du classement.

Selon les bookmakers, Alma est autour de la 10ème position à l'heure actuelle (26 chansons en lice).

Vidéos, Amina puis Joelle Ursull.