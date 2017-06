Inscriptions pour participer à The Island 4, hommes et femmes.

Le programme The Island, seuls au monde aura une saison 4..

Le diffuseur M6 et Shine France vous proposent de partir vivre une aventure unique : "Que vous soyez un homme ou une femme, pensez-vous pouvoir survivre 28 jours sur une île déserte ? Seul au monde ?"

A propos des inscriptions sur cette future saison, voir modalités en cliquant sur le lien ci-dessous.

Rappel du concept :

"Des personnes, qui ne se connaissent pas, dépourvus de toute notion de survie, se sont inscrits pour participer à une expérience inédite : tenter de survivre pendant 1 mois sur une île perdue. Ils seront seuls au monde. Pendant 28 jours, ils essaieront de survivre par leurs propres moyens et avec ce que l’île leur offre. Leur seule récompense : le dépassement de soi ! Pour seuls vêtements pendant ce mois d’isolement, ceux qu’ils portent à leur arrivée, et un équipement de survie réduit au minimum : 3 couteaux, 3 machettes… et une trousse de premiers secours. Pour témoigner de cette expérience, ils seront totalement seuls, il n’y aura personne d’autre qu’eux pour se filmer. Comment vont-ils se nourrir, se chauffer, surmonter la faim, la soif, l’isolement, le manque de leurs proches ? Comment se passera la vie au sein de ce groupe composé d’hommes qui ne se sont jamais rencontrés jusqu’à ce jour… L’objectif de cette expérience inédite : tenter de survivre sans aucune intervention extérieure, et voir qui nous sommes vraiment loin du monde moderne, une fois revenus à l’état sauvage"