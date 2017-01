Borderline d'Olivier Marchal, avec Bruno Wolkowitch, sur France 2 ce mardi.

Pour rappel, France 2 ne programme pas A vos pinceaux ce mardi soir : le concours est rétrogradé sur France 4 dès la fin de ce mois. En lieu et place ce 17 janvier, le téléfilm Borderline.

5.8 millions de téléspectateurs en octobre 2015 lors de la première diffusion.

Après vingt-cinq ans de carrière irréprochable, Blain, chef de la BRB, est arrêté et placé en garde à vue par la police des polices pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, vol en réunion et détournement de scellés. Comment Blain vivra-t-il cette épreuve ?

Réalisé par Olivier Marchal, le téléfilm est écrit par lui-même, Christophe Gavat et Laurent Guillaume.

Avec Bruno Wolkowitch (Willy Blain), Catherine Marchal (Catherine Van Roy), Patrick Catalifo (Philippe Jansen), Laure Marsac (Camille Blain), Vincent Jouan (Richard Moreau), Pascal Elso (Joseph Dahan), Jean Dell (Samuel Bergson), Maud Jurez (Noella), Nassim Boutelis (Samir) et Jacques Perrin (Henri Van Roy).

En tant qu’ancien flic, c’est un sujet qui lui tenait très à cœur, souligne Olivier Marchal qui a perdu un très bon pote avec lequel il a travaillé en brigade de nuit pendant six ans. "Il avait été emprisonné pour des raisons assez nébuleuses, mais qui devaient néanmoins être assez graves, puisqu’il s’est pendu trois semaines après son arrestation. J’ai partagé avec lui beaucoup de moments privés et de moments de travail, sans me douter une seconde qu’il puisse être impliqué dans quelque chose de louche. Son rythme de vie était assez dispendieux, mais je savais qu’il était issu d’une famille aisée ; je me disais donc que ceci expliquait sans doute cela. Il y a aussi eu l’affaire Dominique Loiseau, dont j’ai tiré 36 quai des Orfèvres. Les raisons pouvant faire basculer un flic m’ont donc toujours fasciné. Comment quelqu’un choisissant l’ordre, la loi et l’honnêteté, puisque c’est ce qu’on nous a inculqué, peut en arriver à commettre des actes répréhensibles ? Sachant que ces actions sont souvent validées et encouragées par une hiérarchie voulant à tout prix des résultats".

Crédit photo © Nathalie MAZEAS/FTV/ALCHIMIC