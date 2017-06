Du 16 janvier à fin juin 2016 dans le théatre des Bouffes Parisiens, représentations de la comédie LE FUSIBLE.

De Sylvain MEYNIAC. Mise en scène, Arthur JUGNOT.

L'naimateur vedette de M6 Stéphane PLAZA est tête d'affiche avec Arnaud GIDOIN de cette pièce. Avec également Philippe DUSSEAU, Gaëlle GAUTHIER, Juliette MEYNIAC et Irina NINOVA.

Diffusion sur M6 ce 6 juin en première partie de soirée.

Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de vie… Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie Russe, son divorce et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse…. Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare…

Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute attente, a totalement perdu la mémoire….