Réalisé par Ernesto Ona, le téléfilm inédit "Merci pour tout, Charles" est programmé ce mercredi à 21 heures sur France 2.

Sur une idée originale de Sandra d'Aboville. Scénario et dialogues de Jean-Marie Duprez.

Avec Charlotte de Turckheim (Caroline), Catherine Jacob (Valérie), Sofia Essaidi (Leïla), Claudia Tagbo (Bommart), Sophie Mounicot (Babeth), Mathilde Vitry (Laurence), Philippe Uchan (Charles) et Yannig Samot (Fred).

Caroline, 54 ans, est une épouse dévouée et mère de deux enfants. Mais lorsque son mari demande le divorce le jour de la Saint-Valentin, son monde s’écroule. Avec peu d’argent et seulement quelques amis, elle a rapidement besoin de trouver un travail pour payer le grand appartement dans lequel elle vit. Par chance, elle trouve un travail comme animatrice de vente au supermarché et, contre toute attente, elle va prouver à chacun qu’elle peut parvenir à être heureuse de nouveau.

