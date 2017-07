Installé à 30 km au Nord de Paris, le Parc Astérix accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs et emploie 200 salariés permanents et plus de 1000 saisonniers. Comment fonctionne la machine Astérix ? Quels sont ceux qui au quotidien font vivre le Parc ?

En pleine période d’Halloween version gauloise (une période charnière pour le Parc puisqu’après la saison estivale, c’est l’autre grand rush en terme de fréquentation) de la restauration aux attractions,de l’accueil à la mise en scène des spectacles, vous allez découvrir comment tout cela s’organise à travers les témoignages de ceux qui y travaillent…

90 minutes pour découvrir les coulisses d’un des plus grands parcs d’attractions français, ce vendredi à 20h50 sur France 4 (rediffusion).

Nous suivrons :

- Julien, le comédien. En pleine période d’Halloween, il débarque au Parc pour incarner Jason et devenir l’un des héros de l’opération Peur sur le parc…

- Sullivan, le soigneur animalier. Depuis quelques mois, il découvre le monde fabuleux des dauphins et des otaries. Pour assurer les spectacles quotidiens, il va devoir se surpasser.

- Sharmin, une jeune étudiante. Pendant 3 semaines, en tant que saisonnière à l’accueil, elle va découvrir les cadences infernales du Parc.

- Mhand, le directeur des Fastes de Rome, le plus grand restaurant du Parc. Simple équipier au début de sa carrière, il gère aujourd’hui une équipe de plus de 30 personnes…

Produit par Banijay productions. Crédit photo © Banijay Productions (capture vidéo).