Une saison 5 pour la série The Blacklist.

Via Variety : la série américaine The Blacklist, visible en France sur TF1, bénéficiera d'une saison 5. NBC renouvelle le programme. 22 épisodes supplémentaires.

Avec James Spader (Raymond "Red" Reddington).

Rappel du synopsis de départ : Ancien agent du gouvernement et l'un des fugitifs les plus recherchés par le FBI, Raymond "Red" Reddington se rend mystérieusement aux autorités et offre de dénoncer tous les criminels pour lesquels il a travaillé, y compris un terroriste que l'on croyait mort depuis des années, mais à une seule condition - il ne parlera qu'avec une profileuse inexpérimentée du FBI, Elizabeth Keen avec laquelle il n'a apparemment aucun lien. Liz n'est pas prête d'oublier sa première journée de travail - une succession d'événements et de retournements de situation avec la capture d'un terroriste en point de mire.