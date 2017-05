Ne loupez pas le drame Timbuktu diffusé ce soir sur ARTE.

Ce mercredi 24 mai en première partie de soirée sur ARTE, diffusion de Timbuktu. Le film aux sept César : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original...

Un triomphe critique et un succès public pour ce film poignant à ne pas louper.

Drame d'Abderrahmane Sissaco avec Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri.

Perdu dans le désert Malien, Kidane mène une vie paisible entouré de sa femme Satima et de sa fille Toya. Non loin de là, dans le village voisin de Tombouctou, les habitants vivent dans la terreur, soumis aux diktats de l'Etat Islamique. Mais la violence et la peur n'épargnent personne, et Kidane s'en rendra vite compte.

Face à l’extrémisme religieux et à la barbarie, le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako signe une œuvre poétique qui bouleverse par sa beauté et sa force.