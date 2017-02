Meurtres à Avignon en tête des audiences, moins d'un an après sa 1ère diffusion...

Le téléfilm français Meurtres à Avignon était proposé hier, mardi 7 février, en première partie de soirée.

Une fiction qui avait bénéficié d'une première diffusion il y a...11 mois seulement, le samedi 27 février. Le score avait été excellent - surtout un week-end - pour la chaîne : 4.34 millions de téléspectateurs et 18.3% de pda.

Malgré le laps de temps très court entre 2 diffusions, Meurtres à Avignon arrive en tête hier ! Pas loin de 3.6 millions de téléspectateurs.

France 3 profite clairement de la faible concurrence (3 millions pour l'épisode 1 de Chicago Med, 2.5 millions pour le théâtre avec Line Renaud et moins de 2.7 millions pour Chasseurs d'appart, le choc des champions).

Le synopsis : Grâce aux travaux effectués à la grande bibliothèque pontificale du Palais des Papes, des ouvriers tombent par hasard sur la chambre forte, secrète, construite pour protéger le Pape Benoit XIII à la fin du XIVème siècle. A l'intérieur, ils découvrent le squelette d’une femme… Laurence Ravel, Commandant à la PJ d’Avignon, est en charge de l’enquête. Sa nièce, Julie Ravel, Commandant, à la tête d' une section de criminologie comportementale au 36 quai des Orfèvre, rejoint son équipe le matin même. Mais la rencontre est difficile et compliquée. Laurence qui n’a pas revu son frère jumeau Marc, le père de Julie, depuis 30 ans ne connaît pas sa nièce. Elle ne souhaitait pas sa venue mais le Commissaire Pierre Pellegrin le lui l'impose… Sur le terrain, les méthodes d’investigation et les personnalités des deux femmes vont se confronter et se compléter, d'autant que le squelette retrouvé dans la chambre forte, s’avère être celui d’Isabelle Blanchard, l’amie d’enfance de Laurence...

Avec CATHERINE JACOB (Laurence Ravel), LAETITIA MILOT (Julie Ravel), FAROUK BERMOUGA (Abdel), SOLENE DELANNOY (Marion Larrieu), PASCAL ELSO (Dimitri Bellac).

Réalisateur : Stéphane KAPPES. Scénario : Armelle et Emmanuel PATRON.

Crédit photo © Benjamin Decoin - France 3.