Le monde de Jamy, ce soir : dans la tête de nos animaux préférés.

Ce 28 décembre en première partie de soirée, rediffusion d'un numéro du magazine Le monde de Jamy, sur France 3. Dans la tête de nos animaux.

Du chien, domestiqué il y a 15 000 ans, au panda apparu récemment dans nos zoos, certains animaux font partie de notre histoire et de notre quotidien. Ils peuplent notre imaginaire et souvent nous rendent service. Mais qui sont-ils vraiment ?

Pour le comprendre, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France à la rencontre de ceux qui vivent avec des compagnons parfois inattendus.

Dans le Gévaudan, ils nous font découvrir l’ancêtre du chien : le loup. Jamy et Myriam jouent au détective avec l’élite des chiens policiers. Ils étudient l’instinct de chasseur de nos chats. Ils soumettent chiens et chats à des tests pour savoir qui, de ces deux compagnons, est le plus affectueux… Dans le plus grand zoo de France, ils vont à la rencontre des pandas, des koalas, et plongent avec les lamantins. Ils font aussi la connaissance d’un gorille qui vit chez Pierre et Éliane (un couple propriétaire d’un zoo à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire) !

Des infographies permettent de mieux comprendre l’intelligence de ces animaux, leurs sensibilités et leurs capacités surprenantes. Des découvertes scientifiques récentes changent notre regard sur ces compagnons de tous les jours. Jusqu’à l’année dernière, ceux-ci étaient considérés par la loi comme des « biens meubles »… Désormais, le législateur français a choisi de leur offrir un nouveau statut : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. ».

Jamy : "Pour moi, l’une des séquences les plus fortes est cette expérience menée sur le chat et le chien, avec Claude Béata, un vétérinaire qui est également un psy canin et félin reconnu. Nous avons placé les deux animaux dans la même situation, privés de leurs maîtres, puis observé leurs réactions… Nous avons eu des surprises ! Autre séquence étonnante : on a travaillé avec un saint-hubert, le chien par excellence pour retrouver les personnes disparues. Myriam s’est volontairement perdue en centre-ville. Elle a marché pendant trois ou quatre kilomètres avant de choisir un lieu. Nous avons amené le chien à l’endroit d’où était partie Myriam et lui avons fait sentir l’une de ses bagues. Le chien a réussi à la retrouver en 35 minutes ! C’était très impressionnant."

Myriam Bounafaa : "Moi, j’ai vécu une expérience particulièrement forte au zoo de Beauval, avec un lamantin, un mammifère marin que je n’avais jamais vu. On m’a équipée avant que je ne rejoigne l’aquarium. J’étais curieuse de les voir de près, mais je ne m’attendais pas à vivre une telle rencontre. Le lamantin semble très éloigné de l’homme par rapport à un dauphin avec lequel on sait qu’une communication est possible. J’ai pris le temps de rester au fond du bassin et de les laisser venir à moi. J’ai tout de suite repéré Lolita, une femelle avec une tache blanche à côté de l’œil. Elle a commencé par faire des cercles autour de moi. À un moment, j’ai tendu la main pour voir si elle comprenait que je voulais établir un contact. Elle s’est approchée aussi directement qu’un chat ou un chien peut venir quand on les appelle. J’ai vraiment eu l’impression qu’on entrait en communication. Pendant dix minutes, alors que les autres ne se sont pas du tout intéressés à moi, Lolita, elle, a senti que j’étais mal à l’aise et m’a accompagnée… C’était extraordinaire ! Je suis sortie du bassin sur un petit nuage."