Renouvellement de la série Brooklyn Nine-Nine.

Renouvellement sans surprise par la FOX, aux Etats-Unis,de la série "Brooklyn Nine-Nine" annonce Variety. Une saison 5.

Rappel synopsis "Brooklyn Nine-Nine" : Au coeur d’un commissariat de Brooklyn, suivez le quotidien de plusieurs détectives et officiers de police. Jake Peralta, un détective doué ne peut s’empêcher de faire le pitre, ce qui agace sérieusement le nouveau commissaire Ray Holt. Ce dernier réussira-t-il à ramener l’ordre et la discipline dans ce commissariat ? Au gré des enquêtes policières et des pitreries de Jake, découvrez des personnages hauts en couleur qui organisent des karaokés, boivent des bières et se chamaillent tout en continuant à protéger la vie des citoyens de Brooklyn.

Série créé par Jam Dan Goor et Michael Schur.

Ecrite par Dan Goor et Michael Schur.