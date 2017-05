Document rediffusé ce mardi soir : Après Hitler (avec la voix de Vincent Lindon).

A voir ce mardi 9 mai en première partie de soirée sur France 2 : le film documentaire "Après Hitler" (rediff.).

Un 90 minutes, avec la voix du comédien Vincent Lindon.

Ce film entièrement constitué d’images d’archives colorisées (dont de très nombreuses inédites) de David Korn-Brzoza et Olivier Wieviorka réalisé par David Korn-Brzoza développe les thèmes de la reconstruction de l’Europe après 1945, les millions de réfugiés et personnes déplacées, les règlements de compte, les débuts de la guerre froide et la division de l'Allemagne.

Écrit par David Korn-Brzoza et Olivier Wieviorka.

Mai 1945. Une terrible guerre s'achève enfin dans les décombres fumants du Reich. Les populations civiles fêtent la victoire. L'heure est à la liesse. Mais la défaite de l'Allemagne nazie n'ouvre pas sur des lendemains qui chantent. L'Europe dévastée doit se reconstruire, panser ses plaies et éliminer les séquelles d'un conflit interminable et barbare, tout en dessinant les contours du futur. Mais en 1945, l'Europe est un continent de réfugiés. Des millions d'hommes et de femmes déportés, internés ou soumis au travail forcé, attendent des semaines, voire des mois, le retour dans leur terre natale. Des millions d'Allemands, chassés par les pouvoirs qui s'installent en Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, se jettent sur les routes ou se retrouvent parqués dans des camps. Des milliers de Juifs survivants refusent de retourner dans leur pays d'origine pour tenter de gagner la Palestine. Des milliers d'orphelins arpentent les cités dévastées. 11 millions de prisonniers de guerre allemands sont internés dans toute l'Europe sans savoir ce qui les attend.

Si à l'Ouest les peuples voient leur vie quotidienne se rétablir progressivement sur des bases démocratiques nouvelles, à l'Est, ils craignent qu'un totalitarisme ne chasse l'autre. Car de Belgrade à Bucarest, de Prague à Budapest, les communistes s'emparent du pouvoir souvent par le sang. Au national-socialisme se substitue la loi d'airain du stalinisme. L'Europe de l'après-guerre ne connaîtra pas immédiatement la prospérité et la tolérance. Elle ne marchera pas non plus d'un pas uni vers l'harmonie.

En cinq brèves années, les sphères d'influences des deux grands alliés d'hier vont recouvrir le continent et le figer pour les cinq décennies suivantes. Cinq années marquées par des événements fondateurs : la Libération, la création de l'ONU, les procès de Nuremberg, le plan Marshall, le coup de Prague, le discours de Fulton, l'expulsion des minorités allemandes, le changement des frontières, le blocus de Berlin, la division de l'Allemagne... Cinq années pour que le monde, qui espérait une paix durable, se retrouve au bord d'un conflit qui risque à tout moment de le replonger dans l'apocalypse. Au milieu de la tourmente, entre les décisions des grands – Staline, Truman, Churchill ou de Gaulle –, les peuples, des millions d'être anonymes et ordinaires, force motrice de l'histoire, ne seront au fond que les jouets des grandes puissances.