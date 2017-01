Le retour de Prison Break le 4 avril prochain.

Prison Break - qui lors de la première saison avait permis à M6 d'avoir des audiences record, supérieures parfois à 7 millions - est de retour avec le duo vedette Wentworth Miller et Dominic Purcell.

Les téléspectateurs nord-américains découvriront cette fiction le 4 avril : la FOX vient de dévoiler la date.

Un peu plus de 80 épisodes composent les 4 premières saisons, entre 2005 et 2009. Avec un final qui en avait déçu plus d'un...