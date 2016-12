Bécaud, mon père : portrait inédit ce 27 décembre sur France 3.

Bécaud, mon père. Un document de 110 minutes, à découvrir ce 27 décembre à 23h20 (!) sur France 3.

Ecrit et réalisé par Marie-France Brière.

A l’occasion des 15 ans de sa disparition, France 3 vous propose un documentaire autour de la musique de Gilbert Bécaud, avec des images inédites et intimes de sa vie. Retrouvez ce grand artiste raconté par sa fille Emily Bécaud, véritable "Rockstar" qui a foulé 33 fois la scène de l’Olympia et qui a enregistré plus de 500 titres, auteur entre autres de "Et maintenant", "Nathalie", "L’orange du marchand", "L’indifférence", …

Emily se présente comme la cinquième de la fratrie Bécaud. Elle a grandi dans la grande propriété de la Michetterie, la ferme du Poitou où Gilbert Bécaud, son père, venait se reposer entre deux tournées internationales allant du Japon au Canada. Toute petite, Emily a eu conscience que son père était quelqu'un d'extraordinaire, dont les chansons avaient été interprétées par les plus grands, dans le monde entier. Elvis Presley, Frank Sinatra, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher ou James Brown.

Près de 15 ans après sa disparition, Gilbert Bécaud n'a jamais eu de biopic à la hauteur de sa carrière : "Bécaud, mon père" raconte en images et en chansons la flamboyance de cet artiste hors normes. Ce film retrace la carrière et la vie de Gilbert Bécaud, à l’aide d’images d’archives de ses tournées, de ses concerts, des émissions auxquelles il a participé, mais surtout grâce à des films personnels et jusqu’alors inédits, des images tournées par Bécaud lui-même. Il vouait une passion pour sa caméra qu'il emporta dans tous ses voyages. "En plus d'être le plus grand chanteur de tous les temps, il avait l'âme d'un réalisateur" dira de lui Claude Lelouch.

Une partie de ses archives a été précieusement conservée par Kitty Bécaud, gardienne de la mémoire et de l'œuvre de son mari. Emily est le tendre fil conducteur de ce documentaire où Gilbert se raconte, où ses auteurs le racontent, et dans lequel Charles Aznavour, Serge Lama, Pétula Clark, Julien Clerc, Patrick Bruel et bien d'autres, nous le font connaître beaucoup mieux. "Bécaud mon père", le portrait d'un grand artiste et d'un père aimant.