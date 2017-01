Les thèmes des dossiers de La Quotidienne cette semaine sur France 5.

Proposé à 11h45 en direct sur France 5, La Quotidienne est un magazine quotidien, interactif et contributif consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de consommation : collaboratives, solidaires, responsables, durables, économiques… Privilégier les échanges, la confiance, le plaisir de consommer autrement, le lien social et le partage d’expériences, telles sont les promesses de La Quotidienne.

Dans une ambiance chaleureuse, Maya Lauqué et Thomas Isle entourés d’une bande d’experts-chroniqueurs accompagnent le quotidien du téléspectateur et de l’internaute. Articulée autour d’un grand dossier, l’émission propose des actu conso ainsi que des réponses précises aux questions posées aux experts par les téléspectateurs (sms, réseaux sociaux).

Tout au long de l’émission, un appel à la solidarité est relayé par les animateurs pour venir en aide aux besoins concrets exprimés par des associations.

Chaque jour, trois experts-chroniqueurs font bénéficier les téléspectateurs de leurs compétences dans leur domaine respectif.

Les thèmes des grands dossiers cette semaine :

Lundi 2 janvier : le café : un business en or !

Mardi 3 janvier : gaz, induction, vitrocéramique : bien choisir ses plaques de cuisson.

Mercredi 4 janvier : la folie des baskets.Tout le monde en porte, des tout-petits jusqu’aux personnes âgées... Comment les choisir ? Pourquoi coûtent-elles si cher ?

Jeudi 5 janvier : les nouveaux jus de fruits.

Vendredi 6 janvier : galettes, sommes-nous roulés dans la farine ?

Crédit photo © Jérémie Lamarch - France 5.