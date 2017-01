Les invités de C l'hebdo ce samedi sur France 5, dont Robert Marchand.

Depuis le samedi 3 septembre à 19 heures (rediff le dimanche à 12h35) sur France 5. Anne-Élisabeth Lemoine prend les rênes d’un nouveau magazine dédié à l’actualité : C l'hebdo.

Entourée d’une bande de journalistes et de chroniqueurs, elle revient sur les événements clés de la semaine écoulée et sur ceux qui nous attendent. Recul et perspective, mais également humeur et humour sont au menu de cette nouveauté.

Dans le décor légèrement réaménagé où officie en semaine la joyeuse équipe d’Anne-Sophie Lapix, journalistes et chroniqueurs prennent le temps, tout en grignotant, de porter un regard original et pertinent, aussi informatif que décontracté, sur les événements, petits ou grands, qui agitent notre quotidien.

Avec les chroniqueurs Julien Bellver, Jean-Michel Apathie, Marc Fauvelle, Alex Vizorek, Jean-Michel Cohen, Monia Kashmire. Durée 74 min. Une émission proposée par Pierre-Antoine Capton.

Invités du numéro du samedi 7 janvier :

Florian Philippot. Vice-président du Front National.

Michèle Bernier. Pour la pièce « Folle Amanda » au théâtre de Paris et en direct sur TF1 le 21 janvier.

Alicia Aylies. Miss France 2017.

Robert Marchand, 105 ans.