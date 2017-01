Les thèmes explorés dans Visites privées cette semaine sur France 2.

Du lundi au vendredi à 15h40, France 2 propose depuis la rentrée Visites privées. Un nouveau magazine présenté par Stéphane Bern et proposé par Jean-Louis Remilleux.

Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l'émission a installé ses quartiers, Stéphane Bern, entouré d'une équipe de reporters-chroniqueurs, dévoile les trésors et les coulisses du patrimoine et de ses institutions.

"Chaque jour, VISITES PRIVÉES propose d'explorer une grande thématique, toujours foisonnante, pour découvrir autrement nos monuments, de revisiter le fonctionnement de nos institutions les plus prestigieuses, ou de révéler la face cachée de personnages illustres. Ces visites privées se feront grâce à des reportages spécialement tournés pour l'émission mais aussi en compagnie d’un invité, choisi par Stéphane pour partager avec nous son expertise sur le thème du jour. Autant de thèmes qui permettent la découverte d'un patrimoine insoupçonné révélé par ces VISITES PRIVÉES... et qui nous font remonter le temps, comme si les sujets les plus "contemporains" faisaient écho à notre grande Histoire !"

Programmation du 3 au 6 janvier 2017 (pas de numéro ce lundi, cause vacances scolaires).

Mardi : " L'incroyable Baie de Somme " - invité : Jean-Michel Noirey (Comédien et metteur en scène, habite au Crotoy).

Mercredi : " Les grands collectionneurs " - invité : Pierre Cornette de Saint-Cyr (Commissaire priseur et directeur de musée français).

Jeudi : " La saison des champignons " - invité : Régis Marcon (Grand chef cuisinier français).

Vendredi : " La grande aventure du Berry " - invitée : Princesse Michael de Kent (Conférencière historique, épouse du cousin de la reine Elisabeth II).

