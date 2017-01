Ouverture aujourd'hui du Festival du Film de Comédie de L’Alpe D’Huez.

Première et le Festival de l’Alpe d’Huez ont choisi de s’associer pour une durée de deux ans. Un partenariat inédit qui débute à l’occasion des 20 ans du Festival de l’Alpe d’Huez ce 17 janvier 2017 (jusqu'au 22).

Une 20e édition présidée par Omar Sy. Autres jurés : Isabelle Nanty, Audrey Lamy, Patrick Timsit et Franck Gastambide.

En tant que partenaire privilégié, Première aura accès aux coulisses du festival et proposera un engagement éditorial fort et original, tant sur son magazine que sur son site, Premiere.fr, ainsi qu’une newsletter quotidienne dédiée, est-il communiqué.

Suivi par près de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Première fera également vivre le festival de l’intérieur à tous ses fans avec notamment des vidéos Facebook Live.

« Nous sommes très heureux de pouvoir associer Première à ce grand festival, qui fait partie des temps forts de l’année, et de l’accompagner dans la durée. Cela vient consolider le lien indéfectible entre Première et le cinéma en France, que la marque incarne depuis 40 ans à travers son magazine et ses supports digitaux » annonce Laurent Cotillon, Directeur exécutif de Première.

Le Prix du Public sera rebaptisé Prix du Public Première – Kinder Bueno à l’occasion de ce partenariat. Un prix qui plébiscite régulièrement de futurs grands succès : La Vache, Papa ou Maman, Babysitting, La première étoile…