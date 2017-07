Une (re)découverte du Sénégal en ULM ce samedi soir lors d'Échappées Belles.

A voir ou revoir (rediffusion), ce samedi 29 juillet en première partie de soirée sur France 5.

Pour Échappées Belles, Raphaël de Casabianca part à la rencontre de ceux qui construisent le Sénégal de demain, au cœur d'une économie en pleine expansion caractérisée par un développement à vitesse grand V face à une population qui vit toujours en dessous du seuil de pauvreté.

Tout au long de l'émission, Raphaël nous invite à une découverte du pays en ulm, en commençant par survoler la capitale, Dakar, en traversant la Petite-Côte et sa station balnéaire et en terminant dans les mangroves et traditions du Delta du Sine-Saloum.

Au gré du voyage, Raphaël s'ouvre aux différentes ethnies, langues et traditions religieuses, dans un pays qui compte près de 90% de sa population musulmane mais qui vit en parfaite harmonie avec les autres religions.

Un voyage qui montre pourquoi le Sénégal est surnommé le pays de la "Teranga" (hospitalité en wolof) où rires, fêtes,rythmes, couleurs sont l'essence de vie que les Sénégalais ont plaisir à partager.