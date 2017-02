Un document consacré au Canard Enchaîné rediffusé vendredi en raison de l'actualité.

C'est l'histoire d'un drôle de palmipède qui fit trembler bien des hommes de la République. L'histoire d'un bras de fer entre un fleuron indépendant de la presse française contre le pouvoir, tous les pouvoirs. C'est aussi l'histoire de l'un des plus vieux journaux de l'Hexagone, un hebdomadaire satirique qui fête son centième anniversaire.

Dans un documentaire proposé une première fois en octobre et rediffusé exceptionnellement demain, vendredi 3 février, à 23 heures sur Paris Première (en raison de l'actualité), leaders politiques, journalistes actuels ou anciens de l'hebdomadaire racontent « Le Canard enchaîné », cette institution parmi les plus secrètes.

Mais d'où peuvent bien sortir les scoops meurtriers du Canard enchaîné ? Quelle est la réalité des rapports entre les politiques et ce journal ? Le Canard a pincé De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Hollande… À travers l'histoire du Canard enchaîné, c'est 100 ans de rapports de force entre le premier et le quatrième pouvoir qui sont mis à nu. Parmi les « révélations » : le passé vichyste de Maurice Papon alors ministre du Budget, la feuille d'impôts de Jacques Chaban-Delmas, l'affaire des fameux « diamants de Bokassa » offerts à Valéry Giscard d'Estaing, les déboires de Jean et Xavière Tibéri, l'appartement d'Hervé Gaymard…

Découvrez dans ce documentaire des témoignages inédits dévoilant les coulisses du journal alternant avec des archives télévisuelles sur l'histoire de l´hebdomadaire et les affaires qu'il a pu dévoiler.

Film de Michaël Moreau.

Production et crédit photo © 3ème Oeil Productions.