La série Limitless visible dès le 12 janvier sur M6.

A découvrir dès le jeudi 12 janvier sur M6 : la série inédite en clair Limitless.

Programmée outre-Atlantique sur CBS, cette fiction est inspirée du film éponyme avec Bradley Cooper. Le comédien est d’ailleurs l’un des producteurs exécutifs de la série et y fait des apparitions. Dans les rôles principaux, on retrouve Jake McDorman (« Greek », « American Sniper ») et Jennifer Carpenter (« Dexter »)."

Brian Finch découvre le pouvoir incroyable de la NZT, une mystérieuse drogue décuplant les capacités cérébrales de quiconque la consomme. Mais la prise de cette pilule a de lourds effets secondaires. Lorsqu’un meurtre lié à cette drogue conduit le FBI sur les traces de Brian, le jeune homme se voit contraint de l’utiliser à nouveau pour maximiser ses capacités intellectuelles et prouver son innocence. Il devra collaborer avec le FBI et notamment travailler avec l’Agent Rebecca Harris, une enquêtrice hors pair qui possède un lourd passé, et l’Agent Boyle, un ancien officier militaire qui doute de leur nouvelle « recrue ».

Le début : Musicien raté ayant connu quelques erreurs de parcours, Brian Finch croise un vieil ami qui lui propose une pilule présentée comme un psychostimulant très efficace. Sous l'effet du produit, appelé NZT 48, Brian développe des capacités intellectuelles et physiques incroyables. Pour lutter contre les effets du manque et profiter à nouveaux des effets de la drogue, Brian se rend chez son ami, qu'il découvre assassiné avant d'être poursuivi par le FBI…