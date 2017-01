Le sommaire de POP UP avec Audrey Pulvar ce samedi sur C8...à 9 heures.

Ce week-end, samedi 14 janvier : nouveau numéro de POP UP, le magazine de C8 présenté par Audrey Pulvar. Attention, l'horaire change et l'exposition est désormais on ne peut plus médiocre : 9 heures au lieu de 11 heures...Dommage que la chaîne ne laisse pas plus de chance à ce rendez-vous.

"Rendez-vous tous les samedis pour décrypter les dernières actus ciné, musique, art…La culture au sens large et sous toutes ses formes ! Icônes, phénomènes, reportages… POP UP vous propose un condensé de tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer".

Au sommaire :

ICONE : focus sur une icône pop. Batman, sombre héros.

PHENOMENE : enquête inédite sur un des phénomènes culturels du moment. Les stars ne meurent jamais.

PREMIER CERCLE : portrait d’un artiste majeur par son premier cercle, ses proches, ceux qui l’ont fait, Matt Damon.

LA FICHE DU STAGIAIRE sur la personnalité ou le mouvement qu’il faut connaitre, Vincent Van Gogh.

L’HEBDO MYTHO: histoire de faire croire que vous avez tout lu, tout vu ! Le film « Nocturnal Animals » de Tom Ford / L’exposition « Gaston, au-delà de Lagaffe » au Centre Pompidou / La série « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire » sur Netflix / Le livre L’art de la Hammer de Marcus Hearn (Akileos).