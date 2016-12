La série inédite Guyane sera diffusée dès le 23 janvier sur Canal+.

Les abonnés de Canal+ découvriront dès le 23 janvier 2017 la série inédite GUYANE, constituée de 8 épisodes de 52 minutes. Deux parties chaque semaine.

Écrite par FABIEN NURY avec SABINE DABADIE et FRÉDÉRIK FOLKERINGA.

Réalisée par KIM CHAPIRON, PHILIPPE TRIBOIT et FABIEN NURY.

Avec MATHIEU SPINOSI, OLIVIER RABOURDIN, ISSAKA SAWADOGO, ANNE SUAREZ, FLORA BONFANTI…

Vincent Ogier, 20 ans, étudiant parisien en géologie, débarque en Guyane pour effectuer un stage chez Cayenor, une société d’exploitation aurifère. Un goût immodéré pour le danger et un culot à toute épreuve vont pousser ce jeune ingénieur à s’associer avec le "parrain de l’or", Antoine Serra, qui règne sur le village perdu de Saint-Elias. Vincent croit avoir trouvé un filon d'or mythique : une mine abandonnée depuis cent vingt ans, nommée "Sarah Bernhardt"… Serra a les compétences requises pour l’exploiter. Paternel et amical en apparence, il accepte le défi et entraîne Vincent au fin fond de la jungle guyanaise… En quelques semaines, Vincent va passer du statut de stagiaire à celui d'aventurier