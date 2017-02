Découvrez une nouvelle bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2.

Parmi les plus gros succès mondiaux de l'année 2014, en salles, le long-métrage américain Guardians of the Galaxy.

Réalisé par James Gunn, co-auteur du scénario avec Nicole Perlman, le film cumule plus de 773 millions de dolars de recettes dont 333 millions aux Etats-Unis. Plus gros succès public de l'année 2014 outre-Atlantique.

Le second volet sera visible en mai 2017 et une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée lors du SuperBowl. A découvrir ci-dessous.

Ecrit et réalisé par James Gunn. Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, et les voix de Vin Diesel & Bradley Cooper.