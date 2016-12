Dès ce lundi, cinq numéros spéciaux de 28 Minutes pour dresser un bilan de l'année.

Sur ARTE, la semaine dernière, c’est Renaud Dély qui prenait les commandes de l’émission 28 Minutes (un des succès de cette saison en avant-soirée) dans sa formule habituelle.

Cette semaine, du 26 au 30 décembre, Élisabeth Quin et ses invités dresseront un bilan de l’année 2016 en cinq numéros spéciaux consacrés aux thématiques qui ont marqué l’année écoulée.

Un grand invité apportera son point de vue sur la thématique du jour et réagira aux meilleurs moments des débats diffusés en 2016. Hubert Védrine apportera son éclairage sur l’Europe, de la crise des migrants au Brexit, Gilles Kepel sur le terrorisme et Nicolas Hulot sur l’environnement. Deux émissions traiteront l’une de la place de l’islam en France, l’autre de Donald Trump et Vladimir Poutine.

Pour animer ces “hors-séries”, Élisabeth Quin sera entourée de l’équipe habituelle : Nadia Daam et, chaque jour, l’un des co-intervieweurs présents tout au long de l’année. En seconde partie d’émission, on retrouvera le critique gastronomique François Simon avec sa rubrique animée “L’œuf miroir”, puis Xavier Mauduit et François Saltiel pour des chroniques inédites.

Crédit photo © DR.