Nouvelle affiche pour le film Valerian, réalisé par Luc Besson.

Voici la première nouvelle affiche de Valerian, film très attendu de Luc Besson. Le long-métrage sortira le 26 juillet 2017.

Le scénario écrit par Luc Besson s’inspire des aventures de « Valerian et Laureline », bande dessinée de science-fiction créée par le dessinateur Jean-Claude Mézières et l’écrivain Pierre Christin. Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock et Kris Wu sont au casting du film.

Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) sont des agents spatiaux-temporels au service du Pouvoir Central des territoires humanoïdes, chargés de maintenir l’ordre dans l’univers.

Virginie Besson-Silla produit le film pour le compte d’EuropaCorp, tandis que Fundamental Films, aux côtés de BNP Paribas, Orange, Universum Film, Gulf Film, River Road Entertainment, Belga Films et TF1 Films Production, sont les principaux co-financeurs du film.