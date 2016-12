Retrouvez pendant ces fêtes de fin d'année sur M6 deux émissions spéciales et inédites de COUSU MAIN avec Cristina Cordula aux commandes. Ce samedi 24 et samedi 31 décembre en avant-soirée à 18h05.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, six couturiers amateurs emblématiques des saisons précédentes reviennent déployer leur créativité au sein de deux équipes, chacune menée par l’un des jurys de l’émission. Parmi les défis à relever : créer des décorations pour un sapin et une table de Noël 100% “do it yourself”, transformer une robe noire toute simple en sublime robe de soirée pour le Nouvel An ou encore confectionner une pochette assortie…

Pour départager les deux équipes, Cristina jouera les juges et désignera sa pièce préférée à l’issue de chaque épreuve. L’équipe qui aura remporté le plus de points remportera le trophée “Cousu Main, spéciale fêtes”..

Le tailleur Julien Scavini, juré depuis le lancement de l’émission, accueille un nouveau visage à ses côtés : Tanya Sayer. Responsable d’atelier chez les plus grands couturiers, Tanya s’est formée en tant que costumière à la London College of Fashion et à la “Saint Martins School“ à Londres, avant de commencer une carrière de costumière dans le cinéma. Elle travaille sur de nombreux films d’époque (entre autres “Moulin Rouge“) et décide ensuite de se consacrer uniquement à la haute couture et au prêt- à-porter pour de grands couturiers tels que Lanvin, Céline, Jean-Paul Gaultier, Balenciaga, Thierry Mügler, Schiaparelli, Balmain ou encore Martin Margiela…