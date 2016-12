Disney Party : les Princesses fêtent Noël ce soir sur M6 avec Faustine Bollaert.

Pour la traditionnelle soirée de Réveillon de Noël spécial Disney, cette année c’est Faustine Bollaert qui accompagnera les jeunes téléspectateurs sur M6.

Thème : le monde merveilleux des princesses Disney, avec une succession de dessins animés.

"Avec les suites des aventures des plus belles et courageuses héroïnes telles que Anna et Elsa, Ariel, Cendrillon ou Raiponce, c’est près de 3 heures de merveilles qui vont permettre à chacun de passer un Noël magique dans l’univers de Disney."

Au menu : « Le Sortilège de cendrillon », « La Reine des neiges - une fête givrée », « La Petite sirène 2 - retour à l'Océan » et « Le Mariage de Raiponce ».