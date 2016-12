Document consacré aux pionniers de la télévision ce soir sur France 5.

Au lendemain de la guerre, une bande de jeunes s’installe dans un studio de la rue Cognacq Jay pour créer les premiers programmes d’un nouveau média : la télévision.

Ils s’appellent Pierre Sabbagh, Pierre Tchernia, Georges de Caunes, Claude Darget, Raymond Marcillac. Ils vont être rejoints par Jean Nohain, Henri Spade, Pierre Bellemare, mais aussi par Jacqueline Joubert, Catherine Langeais, Jacqueline Caurat, les premières speakerines. Ce sont les Pionniers de la télé.

"Ensemble, avec peu de moyens, parfois des bouts de ficelle, ils vont inventer le Journal Télévisé, les émissions de variétés, les jeux, les rendez-vous sportifs. C’est aussi dans les années 50 que naît une émission de cuisine avec Raymond Oliver, La caméra explore le temps d’Alain Decaux et André Castelot, La vie des animaux, le Petit conservatoire de la chanson de Mireille, un magazine émissions de variétés, les jeux, les rendez-vous sportifs, un magazine féminin, des feuilletons passionnément suivis, les retransmissions de catch et de rugby commentées par Roger Couderc, et bien d’autres formules que l’on n’appelait pas encore des concepts. Bien des producteurs et d’animateurs d’aujourd’hui se sont largement inspirés de ces premiers programmes en noir et blanc, mais hauts en couleurs. Comment et dans quelles circonstances, parfois insolites, ces rendez-vous ont -ils été créés ? Comment le petit écran est-il passé de quelques milliers de postes à plusieurs millions ? Les Pionniers de la télé raconte, à travers des images d’archives, la naissance et les premières années de votre télé".

Un film réalisé par Jacques Pessis.