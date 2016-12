L'association "Tout le monde contre le cancer," c'est chaque année plus de 1 000 actions réalisées dans 130 hôpitaux et Maisons de Parents pour améliorer le quotidien des malades et de leur famille.

Le Gala de Noël de l'association a eu lieu le mardi 6 décembre à l'Olympia à Paris.

Il y avait plus de 30 artistes sur scène dont Patrick Bruel, Vianney, Tal, Kungs, Imany, Julian Perretta, les Fréro Delavega, les Kids United, la troupe "Saturday Night Fever", Chris Marques & les danseurs de Danse avec les Stars, Nikos Aliagas, Bruno Guillon, Sandrine Quétier, et bien d'autres !

Les temps forts de l'événement seront diffusés lors d'une émission spéciale sur W9 ce jeudi 22 décembre à 20h55.

Cette soirée de Gala marque le lancement de l'opération "130 Noëls dans les hôpitaux" pour offrir plus de 20 000 cadeaux aux enfants malades et leur famille, partout en France.