L'ultime saison de Silex and the city diffusée dès ce lundi.

A découvrir dès ce 2 janvier 2017 à 20h45 sur ARTE, la saison 5 inédite du programme court animé Silex & The City.

La saga paléolithique de Jul s’offre un dernier tour de piste pour une 5ème et ultime saison avec trente épisodes inédits.

Des invités de tous horizons incarnent leurs personnages : des personnalités politiques comme Najat Vallaud-Belkacem, Anne Hidalgo, Nicolas Hulot, Arnaud Montebourg, Nathalie Kosciusko-Morizet, José Bové, Aurélie Filippetti, les humoristes Charline Vanhoenacker, Michaël Gregorio, les journalistes Léa Salamé, Bernard Guetta, Ruth Elkrief, Gérard Holtz, Laure Adler, Julien Arnaud, Daphné Roulier, mais aussi Hubert Reeves, Olivier de Kersauson, Evelyne Dhéliat, Michel Fau…

Les aventures de la famille Dotcom bouclent leur cycle d’évolution ! Dans cette saison, ils voyagent en Russie, au Brésil, à Londres…Ils gagnent au Lascaux-Million et se lancent dans des parodies de films : Blanche-Neige et les sept singes, Ben Url, Gone with Darwin et font même un remake de Bergman, Silex et Chuchotements. Le Front Néanderthal remporte les élections présidentielles, Johnny Abilis enflamme la Grotte de France en chantant Découvrir le feu, les Zadistes de la préhistoire occupent Notre-Iguane des Landes et les darwino-sceptiques s’entêtent à nier l’existence du réchauffement climatique. Les Dotcom accueillent un jeune poulpe demandeur d’asile.

Les grands thèmes qui occupent notre société sont évidemment présents, notamment les attentats avec un épisode “#JeSuisSapiens” diffusé le 7 janvier, en hommage aux disparus de Charlie Hebdo....

Crédit illustration © DR.