Nouvelle bande-annonce du film Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson.

Nouvelle bande-annonce du film GHOST IN THE SHELL.

En salles le 29 mars 2017.

Réalisé par Rupert Sanders, avec Scarlett Johansson et Takeshi Kitano.

Le Major (Scarlett Johansson), hybride humain-cyborg - première du genre – est un agent spécial à la tête de l’unité d’élite Section 9. Chargée d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes, la Section 9 va affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées en cyber technologie de la société Hanka Robotic.