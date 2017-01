Un film documentaire raconté par Audrey Fleurot est proposé à 21 heures aujourd'hui sur M6 : La plus belle ville du monde.

Nous connaissons Paris pour la beauté de son architecture et la richesse de son patrimoine. Mais que savons-nous des 3 000 espèces d’animaux sauvages qui peuplent la ville ?

Chassée de la cité il y a deux mille ans, la nature prend aujourd’hui sa revanche. Depuis 10 ans, Paris est devenu un véritable Eldorado pour des milliers d’animaux qui réalisent des prouesses pour s’adapter à la vie urbaine et cohabiter avec les hommes. Des abeilles de l’Opéra Garnier, aux renards du Père-Lachaise…ce film raconte les histoires secrètes et inédites de ces êtres vivants qui arpentent la ville en quête de nourriture, d’amour et d’aventures.

Des destins insoupçonnés qui ré-enchantent la plus belle ville du monde et emporteront le spectateur dans une épopée visuelle qui lui fera contempler notre capitale d’un autre regard, est-il communiqué…