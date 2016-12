Ce vendredi 23 décembre dès 20h55 sur TF1, Arthur vous propose une version inédite et exceptionnelle de son émission VENDREDI TOUT EST PERMIS, spéciale Noël.

"Au programme, des épreuves emblématiques et des fous-rires à la chaîne en compagnie d’invités survoltés et sur-mesure pour l’occasion : Christophe Beaugrand, Chantal Ladesou, Artus, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Anthony Kavanagh, Arnaud Tsamère, Amir, Patrick Sébastien, Rachid Badouri, Jarry, Valérie Damidot, Fauve Hautot, Cyril Feraud, Karine Ferri et Issa Doumbia.

Arthur sera entouré d'artistes et d'humoristes talentueux, prêts à relever tous les défis et surtout, avec une folle envie de s'amuser à la veille du réveillon de Noël : speed quiz, casting pub, articule à la chaine, ABC song, mime à la chaine, battle dance, let’s dance, ABC Story, « petit papa noël » avec Naestro, photomime, remix, dance cam, qui suis-je ? …

Pour une soirée plus festive et magique que jamais, Arthur a fait les choses en grand et accueillera tout au long de l’émission les danseuses du Lido, les magiciens Luc Langevin et Kamel le magicien ainsi que l’hypnotiseur Messmer."