Programme du Salon de la Radio et des Rencontres Radio 2.0 à la Grande Halle de La Villette.

Les 29, 30 et 31 janvier 2017, Le Salon de la Radio et les Rencontres Radio 2.0 se rejoignent pour la première fois à la Grande Halle de La Villette à Paris pour proposer 3 journées professionnelles entièrement dédiées à l'avenir du média radio.

Pour cette nouvelle édition, le Salon de la Radio attend plus de 6.000 visiteurs professionnels en provenance de France et de toute l'Europe (en entrée gratuite). C'est la Grande-Bretagne qui sera cette année le pays à l'honneur avec des conférences et ateliers en anglais pendant les 3 jours.

Avec une disposition circulaire des exposants sur plus de 4 000 m², le salon de la radio permettra d'offrir à tous les visiteurs un panorama unique des nouveaux produits, techniques et services qui feront la radio de demain, est-il communiqué. Tout y est : technique, antenne, numérique, production, musique, publicité, monétisation, habillage, contenu, formation, démos

Les Rencontres Radio 2.0 (6ème édition) qui se déroulaient d'ordinaire au mois d'octobre à Paris, rejoignent le Salon le lundi 30 janvier pour une journée complète dédiée à l'avenir du média radio dans la dimension numérique. Les Rencontres s'ouvriront cette année sur une session exclusive de media briefing pour tout connaître des grandes tendances du secteur de la radio hertzienne et de l'audio digital, avec les résultats exclusifs des dernières études de Médiamétrie pour l'audience et de Kantar Media pour les investissements publicitaires,

Le programme du dimanche 29/01 :

- En ouverture, le dimanche 29 janvier à 11h, le Salon de la Radio rendra hommage au pays invité d'honneur avec une conférence intitulée : « Angleterre : La radio du futur ».

Le salon propose parallèlement à 11h, deux ateliers spécialisés avec « Facebook Live, comment ça marche ? » en salle bleu et « Le statut social des salariés de la radio » en salle Branly.

Dans l'espace Webradio les professionnels seront invités à venir échanger sur « Comment certifier son audience numérique » de 11h30 à 12h30.

Le dimanche après-midi sera extrêmement dense avec plus d'une vingtaine d'évènements. Il ne faudra pas rater à 15h dans l'Agora le lancement mondial de l'extension « .radio » avec des représentants de l'UER qui viendront expliquer en détail le cahier des charges à remplir pour bénéficier de cette nouvelle extension. Le « .radio » a pour ambition de fédérer la communauté des 65 000 radios hertzienne et des 60 000 webradios dans le monde.

L'après-midi sera également riche en ateliers avec en salle bleu : « Comment attirer les millenials » à 14h ; « Le sport et la radio en Europe » à 15h30 et « gagner la bataille de l'attention » à 17h30. En salle rouge, le SNRL présentera à 13h30 son « Guide de la radio associative » puis suivront des ateliers sur « La diversification des financements pour les radios associatives » à 15h, « Comment encourager le bénévolat » à 16h30 ou « créer et gérer une radio de catégorie A en 2017 » à 18h.

En clôture de cette première journée, tous les professionnels se retrouveront dans l'Agora à 19h pour les Grands Prix ON'R BRANDY Radio de l'année, les RADIOPUB AWARDS et RADIO 2.0 AWARDS, qui récompenseront les meilleurs radios et webradios de l'année dans plus de 12 catégories différentes. .

Le lundi 30 janvier :

La 6ème édition des Rencontres Radio 2.0 mettra l'audio digital à l'honneur. Les Rencontres s'ouvriront cette année à 9h30 sur une session exclusive de Media Briefing pour tout connaître des grandes tendances du secteur de la radio hertzienne et de l'audio digital avec les résultats exclusifs des dernières études de Médiamétrie pour l'audience et de Kantar Media pour les investissements publicitaires, Ce media briefing sera ponctué à 10h par une intervention exclusive de Richard Lenormand, Directeur Général Pôle Radios / TV chez Lagardère Active.

A 11h30, la première des quatre tables rondes de la journée sera consacrée à la « Publicité audio digitale et la stratégie globale » ; la deuxième table ronde à 14h s'intéressera quant à elle aux « Médias audio natifs, des contenus spécifiques. » A 15h, une interview croisée avec des représentants de France Info permettra de faire le point sur les nouvelles stratégies de « Fabrication d'un média global. » A 17h, la 4ème et dernière table ronde s'intéressera quant à elle au « Social livestream, simple outil marketing ou futur media ? »

En parallèle du programme général, les Rencontres Radio 2.0 proposeront une dizaine de Workshops spécialisés d'une heure chacun, dans 2 salles de 40 et 60 places avec : Deezer, Kantar Media, Blitzr, RCS, Sync... .

En parallèle des Rencontres Radio 2.0, le programme du Salon propose un atelier à 11h en salle bleu sur « La recherche musicale, la publicité et les enjeux réglementaires européens » et en salle jaune sur : « Les marques et leur public, peut-on s'inspirer de l'e-sport ? » Le programme reprend à 13h avec « Les portails d'écoute radio et l'autoradio connecté » puis à 14h30 avec « L'avenir des sondages radio » tandis que l'espace Webradio accueillera à partir de 14h une rencontre ouverte avec les pure players, . .

Le mardi 31 janvier :

Le Salon de la Radio propose plus d'une vingtaine d'évènements pour mieux appréhender les nouvelles tendances du secteur. Le programme ouvrira à 10h avec une conférence sur « La renaissance de Sud Radio » avant d'enchainer à 11h sur une « Session World DAB, l'essor de la RNT en Europe et en Angleterre. »

Parallèlement en matinée, le salon propose de nombreux ateliers comme « Etre un média global », « Du développement de l'audience à sa monétisation » et « Le journalisme mobile, applis et matériel. » Parallèlement, l'espace Webradio organise une discussion sur : « Comment déclarer sa webradio ? »

Dans l'après-midi, le salon propose encore : une conférence à 14h sur « Les recettes des Radio Hits » et « je suis animatrice radio » à 16h et de nombreux ateliers : « Les radios d'autoroute, une niche méconnue » à 14h, « Comment bien configurer un tarif pub radio ? » à 14h30, « mieux analyser la radio » à 14h et encore « RNT : Ils se sont lancés sur la RNT et font le bilan » à 15h.