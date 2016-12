Le spectacle musical inédit Résiste diffusé cette nuit sur France 3.

Succès scénique, la comédie musicale Résiste bénéficie d'une retransmission sur la chaîne France 3 dans le cadre des programmes festifs de fin d'année. Spectacle filmé en juin dernier au Palais des Sports de Paris et réalisé par François Goetghebeur.

Horaire de diffusion on ne peut plus curieux : dans la nuit de ce mercredi 21 au jeudi 22 décembre entre 23h25 et 01h45 environ ...

Rediff vendredi prochain, 30 décembre, là encore vers 23h30.

" Musique ", " Ella, elle l'a ", "La groupie du pianiste ", " Si maman si ", " Résiste ", " Il jouait du piano debout ", " Samba, mambo ", " Débranche "... nous retrouvons dans cette comédie musicale une partie des succès de Michel Berger et France Gall.

Tous les soirs, c’est au Club Lola’s que les "Papillons de nuit" se réunissent pour chanter, danser et rire jusqu’au bout de la nuit. La célèbre boite de nuit est tenue par Maggie, son père et sa sœur. Ce trio de choc travaille d’arrache-pied pour faire tourner l’entreprise familiale. Mais la jolie Maggie n’attend-elle pas plus de la vie ? Aller au bout de ses rêves ? Découvrir le monde ? Vivre le grand amour ? Entourée de Mandoline, sa sœur cadette, de Tennessee, d’Angelina la rebelle, des "Princes des villes" éternels séducteurs, de Mathis le pianiste romantique, Maggie est à la recherche du bonheur maintenant. Un soir, un événement tragique va bouleverser leur vie...

Produit par Morgane Production

De France Gall et Bruck Dawit.

Mis en scène par Ladislas Chollat. Assisté de Eric Supply.

Crédit photo © BOBY.