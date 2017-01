La saison 3 de Kaboul Kitchen dès le 20 février sur Canal+.

Saison 3 de la réjouissante série française Kaboul Kitchen dès le lundi 20 février à 21h sur Canal+.

Fiction créée par Marc Victor, Allan Mauduit et Jean-Patrick Benes, produite par Scarlett Production et Chic Films.

Afghanistan, 2006. Michel Caulaincourt (Stéphane de Groodt), baroudeur un brin mythomane, est poursuivi par des mafieux russes à qui il doit beaucoup d’argent. En quête d’une planque, il se réfugie au Kaboul Kitchen, lieu unique où les expats et les membres des ONG basés à Kaboul peuvent faire la fête, boire de l’alcool et buller en maillot au bord de la piscine. Quant au fantasque colonel Amanullah, il sort de prison ruiné, la CIA ayant démantelé son business. Mais qu’importe, il a un grand projet : la drogue, c’est fini, le futur président de l’Afghanistan, c’est lui ! Il va donc devoir se racheter une indispensable respectabilité et le programme "Roses contre Opium", cher aux humanitaires, va en faire les frais. Surtout que, de son côté, son nouvel ami Michel y voit surtout une mine de dollars…

Avec Stéphane De Groodt (Michel Caulaincourt), Simon Abkarian (Amanullah), Stéphanie Pasterkamp (Sophie), Benjamin Bellecour (Axel), Karina Testa (Lala).

Réalisation : Virginie Sauveur, Guillaume Nicloux et Frédéric Balekdjian.

Scénario : Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes, Benjamin Dupas, Camille Pouzol, Quoc Dang Tran, Fanny Herrero, Benjamin Bellecour, Alexis Michalik, Julien Lacombe, Léo Karmann, Sabrina B. Karine, Salvatore Lista et Caroline Charléty.