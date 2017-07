Rediffusion d'un reportage sur des militants de la cause animale, ce samedi à 13h15 sur France 2.

Un reportage de Florence Helleux, Benjamine Jeunehomme, Frédéric Capron, Frédéric Poussin, Christophe Barreyre, Clément Montfort, Simon Fichet et Smain Belhadj, rediffusé à 13h15 ce samedi.

Sur la chaîne France 2, juste après le journal.

Ils agissent pour le bien-être animal et dénoncent les pratiques d'élevage, de transport et d'abattage. Ce sont des militants de la cause animale. Ils ne défendent pas les chiens, les chats ou les espèces menacées d'extinction, mais les animaux d'élevage, ceux destinés à la consommation des hommes.

Le magazine 13h15 a suivi des associations, dont l'association L214, qui se battent pour une prise de conscience des droits des animaux d'élevage et une remise en cause des traitements qu'ils subissent. Certains sauvent des bêtes quand d’autres informent les citoyens pour améliorer les conditions de production.

Les journalistes sont allés à la rencontre de ces militant-e-s, pas toujours adeptes d'un régime sans viande.