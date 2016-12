Slimane et Olivier Baroux guests de la série Léo Mattéï ce jeudi soir.

Slimane et Olivier Baroux guests des épisodes inédits de la série Léo Mattéï ce jeudi 22 décembre sur TF1.

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéi), Samira Lachhab (Clara Besson), Florence Maury (Jeanne Delorme), Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib) et Stéphane Boucher (Commissaire Divisionnaire).

Episode Hors de contrôle – en guest Slimane : Léo Mattéi et son équipe sont en charge de retrouver les agresseurs d'un jeune adolescent violemment passé à tabac dans un parc par une bande de jeunes. Malheureusement, aucune piste ni aucun lien entre les différentes victimes qu’elle retrouve. La Brigade des Mineurs se demande si les agresseurs ne seraient pas des adolescents qui s’adonnent aux Happy Slapping, phénomène nouveau qui consiste à frapper des passants en pleine rue tout en les filmant pour internet.

Episode Délit de naissance – en guest Olivier Baroux : Cyril Aubin, adolescent sans histoire, se fait violemment agresser chez lui lors d’une tentative de cambriolage. Seul problème, Leo Mattéi et son équipe, se demandent rapidement si un cambrioleur est vraiment rentré chez Cyril. Mattei soupçonne rapidement le père de Cyril de s’en prendre à son fils mais Jeanne doute, elle, de la santé mentale de l'adolescent et se demande s’ils n’ont pas affaire à un schizophrène, dangereux pour lui-même et pour les autres. Mattei n’a que peu de temps pour résoudre cette affaire, avant que Cyril ne se fasse interner par la Justice…

Une Production LGM, Papillonnons et Big Band Story.

Interrogé pour Le Parisien, Slimane revient sur sa première expérience de comédien :"j’ai beaucoup travaillé avec une coach d’acteurs en espérant donner le meilleur. Je n’avais pas envie de faire le chanteur qui joue la comédie. C’est une première expérience, j’ai encore beaucoup à apprendre."

Crédit photo © JP Baltel - LGM - TF1.