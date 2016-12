Top Gear France : très bonne audience pour le lancement de la saison 3.

Mercredi 21 décembre à 20h50 sur RMC Découverte, c'était le lancement de Top Gear France saison 3.

Très bon démarrage avec 750.000 amateurs. 3% de part d'audience.

Philippe Lellouche, Le Tone, Bruce Jouanny et le Stig reviennent pour une troisième saison avec des challenges encore plus spectaculaires, de nouveaux lieux insolites et des invités toujours plus nombreux.

Dans ce premier inédit : Après un détour par le Japon pour récupérer le Stig, les trois animateurs débutent cette troisième saison en mettant à l’épreuve trois véhicules réputés comme indestructibles. Ils vont ainsi s’attaquer à la Volvo break 850, la Peugeot 504 et la Lada Niva. Du tractopelle à la dynamite tous les moyens sont bons pour faire céder ces indéfectibles machines. Dans un deuxième temps, Bruce nous explique pourquoi la Porsche 911 est LA sportive de référence en la testant sur le circuit de F1 de Magny-Cours.

Côté plateau, Philippe Lellouche recevait l’acteur Tcheky Karyo et le comédien Bruno Putzulu. Au volant de la Dacia Sandero, ils devaient réaliser un meilleur chrono que le pilote Jacques Lafitte pour se placer en tête du classement.