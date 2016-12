Une saison inédite du programme Christmas Battle ce soir sur 6ter.

Pour ces fêtes de fin d'année, sur la chaîne 6ter, saison inédite de la désormais célèbre Christmas Battle. Ce jeudi 22 décembre à 20h55.

Chaque année aux États-Unis, à l’occasion des fêtes de Noël, des particuliers font de leur maison un véritable spectacle son et lumière. Ces passionnés ont été sélectionnés à travers tout le pays et vont s’affronter à l’occasion du plus grand concours de décorations de Noël : la Christmas Battle.

Dans chaque émission, 4 familles s’affrontent afin de remporter le titre et empocher 50 000 dollars ! Pour les départager cette saison, deux nouveaux juges : les designers Carter Oosterhouse et Taniya Nayak.

Production Fremantle Media North America.

Format : 6×42’