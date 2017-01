1956, naissance d'un nouveau monde : document inédit diffusé sur France 5.

Début novembre 1956. En Hongrie, l’Armée rouge fonce sur Budapest pour écraser un peuple qui se bat pour sa liberté. En Egypte, les troupes françaises, anglaises et israéliennes prennent d’assaut le canal de Suez. Objectif : abattre Gamal Abdel Nasser, le porte-étendard du nationalisme arabe.

A peine onze ans après la Seconde Guerre mondiale, le monde est prêt à s’embraser. Que se passe-t-il cette année-là ? Pourquoi les équilibres de 1945 basculent-ils avec autant de violence ? Quels nouveaux rapports de force émergeront de ces bouleversements ?

Le dimanche 15 janvier à 22h35 sur France 5, un film documentaire inédit propose un retour sur cette année 1956, une année charnière de la guerre froide. Une année qui a rebattu toutes les cartes de la géopolitique pour les décennies à venir.

Raconté du point de vue des principaux décideurs de l’époque (Nikita Khrouchtchev, Dwight Eisenhower, John Foster Dulles, Gamal Abdel Nasser, Guy Mollet ou Antony Eden), ce documentaire s’attache à suivre presque jour par jour le déroulement des crises de Suez et de Budapest.

Avec le fiasco de Suez, Anglais et Français perdent toute influence au Moyen-Orient. De son côté, Nasser triomphe et avec lui, tout le monde arabe. En forçant Paris et Londres, ses alliés historiques, à renoncer à renverser Nasser, les Etats-Unis font une entrée fracassante au Moyen-Orient, une région désormais stratégique qu’ils vont devoir partager avec Moscou. Enfin, en écrasant Budapest, l’Union Soviétique montre à tous que l’Europe de l’Est reste sous domination soviétique, quel qu’en soit le prix. Et ce jusqu’à la chute du mur de Berlin. Les événements et les bouleversements géopolitiques de 1956 auront ainsi donné naissance à un nouveau monde.

Avec la participation de :

Sergueï Khrouchtchev, fils de Nikita Khrouchtchev / Mark Kramer, Directeur du Centre d’études sur la Guerre froide (Université de Harvard – Etats-Unis),

Richard H. Immerman, Directeur du Centre d’études diplomatiques (Université de Temple – Etats-Unis),

William Taubman, Historien (Professeur au Amherst College – Etats-Unis),

Victor Sebestyen, Journaliste et historien – Grande-Bretagne,

Denis Lefebvre, Historien (Président du Centre Guy Mollet – France),

Yanek Mieczkowski, Historien (Professeur au Dowling College – Etats-Unis).

