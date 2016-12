1er débat de la Primaire de la Gauche avec Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau.

Jeudi 12 janvier à 21 heures, TF1 avec RTL et L'Obs proposeront en direct le tout premier débat de la Primaire de la Gauche.

Ce rendez-vous décisif, moment clé dans la campagne de cette Primaire, réunira les sept candidats sur le même plateau, Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls.

Ils répondront aux questions de Gilles Bouleau, Elizabeth Martichoux et Matthieu Croissandeau.

A noter : Dès 20h, un avant-débat orchestré par Audrey Crespo-Mara sur LCI avec Arlette Chabot (LCI), Soizic Quemer (Marianne), Adrien Gindre (LCI), Geoffroy Lejeune (Valeurs Actuelles). Une analyse des attentes des Français, les thèmes abordés pendant le débat. A 21h, le débat en direct avec les réactions en live des téléspectateurs et des internautes sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Dès la fin du débat, Julien Arnaud et Audrey Crespo-Mara vous proposent un décryptage complet, avec les experts et invités en plateau pour un débrief, une analyse, et ce qu’il faut retenir du débat…