A l'état sauvage avec M. Pokora et Mike Horn, le 6 février sur M6.

"Ils sont célèbres… chanteurs, comédiens, humoristes… Leur vie est confortable et citadine. Pour la 1ère fois de leur vie, ils vont vivre une expérience totalement inédite et particulièrement difficile : le temps d’une semaine, un artiste célèbre va vivre le quotidien hors norme du plus grand explorateur du monde : Mike Horn. Avec À l’État sauvage, vous allez découvrir un nouveau visage d’une personnalité que vous pensiez bien connaître…"

Pour rappel, l'ex championne Laure Manaudou est la participante du troisième numéro et Christophe Dechavanne lui succédera.

Pour le deuxième numéro de Dans les pas de Mike Horn, Matt Pokora suit l'aventurier au Sri Lanka, en Asie du Sud. Confidences, dépassement de soi et dépaysement assurés.

C’est dans une région reculée du district de Ratnapura, au sud-ouest de l’île, que Mike Horn et M. Pokora ont parcouru 50 km à pied dans une jungle étouffante. Cette traversée équivaut à une distance de 200 km sur une surface plane… Et les 2 aventuriers ont dû supporter une chaleur écrasante d’une trentaine de degrés et un taux d’humidité frôlant les 100% pendant tout leur parcours.

Dans ce périple extrêmement physique, Mike Horn et M. Pokora vont affronter l’enfer vert de la jungle, descendre en rappel des parois vertigineuses et glissantes d’une centaine de mètres, sauter d’une cascade de près de 20 mètres, construire un radeau de fortune pour traverser un lac de 2 km, installer des hamacs dans les arbres pour passer la nuit à plus de 10 mètres de haut afin de ne pas être dans le passage des éléphants ou encore essayer d’éviter les sangsues présentes par centaines dans le moindre point d’eau…