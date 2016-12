A voir ce mardi après-midi : Yellowstone, terre d'extrêmes.

Un film documentaire de Joe Kennedy et Tom Sephens à voir ce mardi 27 décembre à 16 heures sur France 5.

Le Yellowstone, un des lieux mythiques de la nature sauvage, 9000 km2 de terres protégées et vierges de toute dévastation par l'Homme. Une terre volcanique de feu et de souffre qui ne permet pas à la vie de s'épanouir facilement. Et pourtant, le parc abrite des hordes de bisons, des meutes de loups, des familles de castors, des renards blancs des neiges, des chats sauvages, des oiseaux et des loutres qui ont fait de ces terres hostiles leur habitat privilégié.

Le site de Yellowstone est apparu il y a 640 000 années après une super-éruption volcanique. Aujourd'hui, à 10 km de profondeur se trouve une piscine géante de magma, véritable cœur vivant du parc. C'est ce magma qui provoque les geysers, secoue la terre et en fait l'un des endroits les plus éprouvants de la planète en hiver.

Ce 85 minutes est servi par des images exceptionnelles et met en lumière une succession d'instants spectaculaires.