Anthony Kavanagh en direct des Folies Bergères ce mercredi sur C8.

Programmation ce 28 décembre à 21 heures sur C8 d'un spectacle en direct avec Anthony Kavanagh.

Depuis les Folies Bergères à Paris.

Après s’être éteint subitement sur scène à la fin d’un spectacle, Anthony se retrouve dans une salle d’attente, située entre ici et l’au-delà. Il y fait alors la connaissance d’un groupe d’âmes, (le public dans la salle) qui lui, s’apprête à découvrir le plus beau manège qui existe : la vie sur terre. (Anthony s’adressant aux âmes) : « Je ne sais pas ce qui m’attend après, mais je sais ce qui VOUS attend ! Vous allez devenir humain ! On va tricher, tiens. Je vais vous filer des tuyaux pour votre séjour sur terre en vous racontant ce qui m’est arrivé, ça va vous aider ! ». Anthony considère la vie comme un jeu et nous en dévoile les règles... Enfin, plutôt ses règles : un mode d’emploi pour «être humain».

Anthony nous laisse découvrir ses différents visages. Ceux que vous connaissez : le fou imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, le danseur (ou presque) et ceux que vous connaissez moins : le petit garçon toujours aussi curieux, le papa et surtout l’être humain.