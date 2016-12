ARTE célèbre l'inauguration de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg le dimanche 15 janvier.

Dimanche 15 janvier 2017 : À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, ARTE diffuse un documentaire retraçant l’histoire de ce chantier hors norme ainsi que le prestigieux concert qui marquera son ouverture, sous la baguette du chef Thomas Hengelbrock.

16h35 : L’Elbphilharmonie, la figure de proue de Hambourg

Documentaire de Thorsten Mack et Annette Schmalz (2016, 52mn)

L’annonce de cet ambitieux projet, il y a plus de dix ans, avait enthousiasmé tous les mélomanes hambourgeois. Cette cathédrale du son, bâtie en plein port de Hambourg et conçue par l’ingénieur acousticien japonais Yasuhisa Toyota, serait la salle de concert la plus performante au monde. Retards, faramineux dépassements de budget (le projet aura coûté 800 millions d’euros) : le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances et des investissements ? Ce documentaire suit l’avancée de ce projet d’envergure, des esquisses initiales jusqu’aux derniers essais acoustiques avant l’inauguration.

17h30 : Concert d’ouverture de la Philharmonie de Hambourg

Présenté par Annette Gerlach

L’inauguration tant attendue de l’Elbphilharmonie de Hambourg, le 11 janvier 2017, sera célébrée en grande pompe avec ce concert dirigé par Thomas Hengelbrock, à la tête de l’Orchestre symphonique de la NDR depuis 2011. Au programme : un voyage musical de la Renaissance à nos jours, avec des œuvres de Beethoven, Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Zimmermann, Wagner et la création mondiale d’une œuvre de Wolfgang Rihm, commandée spécialement pour l’occasion.