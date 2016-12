Au cœur des maternités, chaque samedi soir sur Téva.

Chaque année, environ 750 000 femmes accouchent en France. À Grenoble, Paris et Nice, au cœur de trois maternités qui comptent chacune plus de 2 000 naissances par an, une équipe de reportages a partagé pendant plusieurs mois les émotions de ceux qui donnent la vie.

Qui sont les hommes et les femmes derrière la blouse ? Premier bébé, grand prématuré ou grossesse compliquée... les équipes médicales prennent en charge les cas les plus délicats, mais comment font-elles pour rassurer les familles ? Et comment les parents vivent-ils ces moments d'une incroyable intensité ? Pour présenter cette série documentaire de 6 épisodes, Marielle Fournier a passé plusieurs jours en immersion à la maternité de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris.

Dans le premierépisode, nous retrouvons à Paris, Jacky Nizard, obstétricien à La Pitié Salpêtrière, l'une des plus anciennes maternités de la capitale, qui suit la grossesse compliquée d'une femme qui attend son premier bébé à 48 ans. Au même moment, un couple de trentenaires attend son premier bébé, un garçon. Émerveillés par chaque étape de cette grossesse facile, les futurs parents vont découvrir que l'accouchement leur réservera quelques surprises...

Au CHU de Grenoble, un couple se présente à la maternité pour la naissance de son 3ème enfant. Mais malgré son expérience, la jeune mère de famille est toujours aussi angoissée par la douleur. Elle ne jure que par la péridurale et ne veut pas sentir la moindre contraction !

À la maternité du CHU de Nice, une patiente doit accoucher en urgence à 6 mois et demi de grossesse. Son fils ne pèse que 940 grammes. C'est un très grand prématuré, que toute l'équipe de réanimation néonatale va accompagner pendant plusieurs semaines. Comment ses parents vont-ils supporter cette épreuve ? Née elle aussi trop tôt, une petite fille sort pour la première fois de sa couveuse. C'est seulement 2 jours après sa naissance qu'elle peut enfin faire son premier câlin avec sa maman...

